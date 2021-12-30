物業交易款項 將不經律師樓 金管局料半年後實施 初期適用二手住宅

明報記者 歐陽偉昉

新方案建議在完成交易日，買家按揭借款會由按揭銀行通過銀行間支付結算系統，直接轉給賣家的按揭銀行清繳其按揭，並向賣家支付餘款，按揭以外的首期尾款，則由買家直接以賣家為抬頭開出銀行本票完成交易。若賣家已還清按揭，買家和其按揭銀行則會以上述方法直接向賣家支付。在新方案下，銀行按揭和樓價尾款（或首期），都不會再途經買方律師行的銀行帳戶。

目前二手及轉按佔銀行新做按揭逾八成

金管局助理總裁（銀行操守）區毓麟表示，若律師行出現被介入接管等情况，新方案可讓買家毋須面對交易款項被凍結或無法取回的風險，亦減低銀行因此承擔的信貸和操作風險。銀行公會向業界的諮詢至明年1月中，及後銀行將會作出系統準備，並進行交易測試，過程約需3至6個月，預期方案最快在明年下半年推出。新方案有助銀行減低風險，因此銀行日後基本上必然會採用。

新方案初期只包括持牌銀行的二手、轉按的住宅樓宇和車位交易，不包括一手交易或涉及補地價等特殊情况。區毓麟指出，不少一手交易的樓宇尚未落成，據地政總署要求，樓款不能全數交予發展商，因此情况較複雜，業界會在下階段再行研究。他又稱，目前二手和轉按佔銀行新做按揭宗數的80%至85%，因此初期已可保障大部分的交易。

合規業者：銀行或需制定相關反洗錢指引

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明認為，買家需直接向賣家開出本票，因此賣方銀行需提早向買方知會賣方扣除按揭後所得餘額，稍增行政工作，但相信不會影響物業成交期，對客戶影響輕微。

有合規業者表示，過去經由律師行作中介人交收，銀行會知道款項來自物業交易，風險有限。新方案下，銀行間日後出現大額的直接轉帳，賣方銀行需識別存入資金來源，買方銀行亦需確保資金流向沒有問題，因此銀行或需制定相關反洗錢指引。

銀行公會表示，客戶保障是銀行的重中之重，會方的目標是保障樓宇買賣當中各方的利益，讓交易能夠暢順地完成。律師會表示，一直有就上述方案向銀行公會提供多方面意見，包括付款流程安排、物業成交的後續文件安排等。會方轄下的物業委員會將專責詳細研究方案，並繼續向公會提供意見（見另稿）。