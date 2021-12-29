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經濟
2021年12月29日星期三
技術取勝
投資策略
西九藝術大樓最高可分成20% 顏金施：管理局與中標財團將同坐一條船冀雙贏
故宮博物館明年登場勢成亮點
25盤周六元旦逾900伙搶灘
鄭家純妻「買殼」購山頂道8號相連戶
藍澄灣兩房713萬沽 屋苑同類新高
創譽3.77億統一西環舊樓業權 每呎樓面價近1.4萬
民生舖重返擴張 一田city'super拓便利店 口罩店masklab進駐IFC 負責人：網購料暫見頂
HKTVmall母企終止入股印尼電商
人行易綱︰房地產市場預期逐步改善
民行：對恒大貸款不涉隱形負債
恒指長假後復市彈56點
蘇寧：已償還員工借款本金1%
螞蟻旗下相互寶 下月28日關停
保監引入保障型投連險 提高最低身故賠償 目標對象年輕人
業界：提供新選擇 未必可取代傳統投連險
港11月出口勝預期 按年升25%
新冠藥臨牀失敗 開拓瀉七成 創辦人稱「不理想」 尋求修改試驗方案
騰訊獲「掃描支付設備」專利 傳涉掌紋支付
東亞推綠按 現金回贈8888
美股「聖誕市」連升4日 道指早段再漲逾百點 標指新高
日上月工業產出升7.2% 逾8年最佳
新加坡租金創6年新高
張兆聰：美息升利銀行股 中銀香港動力強
技術取勝：長和升破中長期下降軌
利豐賣產 小股東追究私有化
張兆聰：內房有勢 旭輝售樓超標
周顯：周大福鄭家相識遍天下
湯文亮：物業市場上的回鍋肉
盧楚仁：油價來年仍審慎樂觀
利達基金經理及合伙人黃耀宗：疫後復蘇 看好歐美澳洲股市
技術取勝：長和升破中長期下降軌
【明報專訊】長汽向下突破風險大（圖）
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