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新加坡租金創6年新高

【明報專訊】新加坡租金升至6年高位，分析師預計隨着需求超越供應，租金將進一步上漲。新加坡市區重建局的數據顯示，2021年第三季私人住宅租金價格指數飈升至111.3，創2015年首季以來新高。房地產代理商第一太平戴維斯（Savills Plc）研究執行董事Alan Cheong向彭博社稱，由於需求旺盛，月租介乎2500至4000坡元（約1.4萬至2.3萬港元）住宅單位租金，上升壓力可能最高。部分住宅單位租金在一年間升幅，至少介乎10%至15%。

疫情下外勞短缺 致地盤施工延誤

新冠疫情令新加坡的外勞短缺，導致建築地盤施工延誤，促使部分準備置業的潛在買家轉為租住單位。在遙距工作的背景下，部分年輕的新加坡人希望有更多空間，因而搬出家門。疫情期間多了新加坡人由外國歸來，他們收回出租的單位自住，也令可供出租的單位減少。

新加坡金融管理局本月公布的金融穩定報告表示，由於住宅空置率下降，2021年頭9個月的住宅租金上漲7.1%，若空置率進一步下降，可能引發租金繼續飈升。新加坡政府早前針對投資者和外國人，實施一攬子措施為樓市降溫。這些措施包括提高額外買方印花稅率（ABSD）、收緊總債務償還率（TDSR）門檻等，令外國人在新加坡置業的成本上升，並導致更多外國人轉向租賃市場。

（綜合報道）

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