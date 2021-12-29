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日上月工業產出升7.2% 逾8年最佳

【明報專訊】日本11月工業產出按月增長7.2%，遠高於分析師此前預測的4.8%增長，創2013年2月有可比數據以來最大的升幅。分析師認為，汽車生產按月增長43.1%，推動了工業產出的整體升幅。其他製造商補充庫存速度，也比預期快，反映供應鏈困境似乎正在紓緩。日本政府上調對工業生產的整體評估，認為其「顯示出復蘇的迹象」。

汽車生產按月急增43%

日本央行今年以來在本土市場的股票購買規模，將創前首相安倍晉三上台以來最小。彭博社匯編數據顯示，截至12月27日，日本央行在2021年合共購入約8734億日圓（約593億港元）ETF，遠低於去年為提振股市而斥資7.1萬億日圓資產購買量，使今年的年度購買量將創2012年以來最低。早在今年3月，日本央行已取消價值6萬億日圓的ETF年度購買額度基本目標。

自日本央行於2013年推出提振通脹的計劃以來，日本央行平均每年購入近4萬億日圓的本土ETF，使其成為日本股市的最大規模持有者。今年9月，日經指數升至30多年來的高位，雖然其後升幅收窄，但該指數今年迄今仍上漲約6%，較2020年3月的低位高出75%。

分析：日央行將放慢購買資產速度

投資者現時關注日本央行將如何處置其多年來購入的50萬億日圓（約3.4萬億港元）ETF。分析認為，日本央行放慢購買資產的速度，反映其意識到QE的潛在副作用。市場人士認為，日本央行不會沽貨，但其增持的動力已降低。不過受惠於聯儲局及歐洲央行等大規模「放水」，融資成本降至歷史低位。

《金融時報》綜合Refinitiv的數據顯示，企業在2021年通過銷售股票、發行債務及簽訂新貸款協議，融資額達到破紀錄的12.1萬億美元（約94萬億港元），較去年增長近17%。大量融資反映環球金融條件寬鬆，當中以美國尤甚，企業過去一年在美國集資超過5萬億美元。法巴分析稱，每年都會以為大市瘋狂過後會放慢步伐，但其始終保持強勢，預計此趨勢仍將持續至明年。

（綜合報道）

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