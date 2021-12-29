美股「聖誕市」連升4日 道指早段再漲逾百點 標指新高

不過蘋果（美：AAPL）表示，由於Omicron在迅速傳播，關閉紐約市內全部門店。蘋果及部分科技股早段偏軟。蘋果股價早段在180美元徘徊，倘其股價升至182.86美元，其市值將首次觸及3萬億美元大關。由於市場料變種病毒對燃油需求的影響有限，油價昨午夜前延續升勢，價格在接近一個月高位徘徊。

科技股早段逆市偏軟

根據萬事達卡的數據，美國聖誕銷售旺季期間（由11月1日至12月24日）的零售額，已超越疫情爆發前水平。與2019年同期相比，今年聖誕期間的總銷售額增長10.7%。與兩年前相比，實體店銷售額增長2.4%，網上銷售額增長61.4% 。不過部分分析憂慮，暢旺的假期零售市道，可能令明年1至2月的銷售情况更具挑戰。

投行Cowen的零售分析師Oliver Chen表示，消費者需求仍然強勁，但12月客流量略有放緩，恐通脹和疫情影響消費者情緒，且供應鏈的挑戰也構成商業壓力。若消費者的購買欲減弱，恐導致零售商擴大減價幅度。

今年聖誕銷售已超疫前水平

零售業顧問尼芬（Jan Kniffen）則表示，雖然面臨港口擁堵、勞動力短缺、工資上漲等複雜因素，但預計未來數周，甚至到2022年上半年的消費勢頭仍將持續。他表示，禮品卡近期銷售增加，由於禮品卡在兌換前不計入零售額，因此將有助12月底至1月初零售銷情。美國主要零售股早段向上。

今年以來，標普500指數升超過27%，部分科技股升勢凌厲。Google母企Alphabet（美：GOOG）截至周一收市，今年以來升69%，市值超過1.95萬億美元，預料將成為2021年表現最好的科技巨頭。特斯拉（美：TSLA）今年截至周一升到55%，而微軟（美：MSFT）的升幅也接近54%。蘋果（美：AAPL）今年的升幅接近36%，而改名為Meta Platforms（美：FB）的facebook母企上漲26%。不過亞馬遜（美：AMZN）的表現最差，今年以來僅升4%。

標普500指數今年來升逾27%

Alphabet大多收入來自廣告業務，在新冠疫情期間此業務迅速恢復，並抵抗了通脹壓力。由於多了消費者在疫情期間進行檢索，並使用其地圖、YouTube、雲端等服務，對Alphabet股價帶來支持。反觀Meta Platforms和Snap（美：SNAP）等依賴廣告業務的社交網絡巨企，受蘋果iOS系統收緊用戶私隱政策等影響，令股價升勢受限。

（綜合報道）

[國際金融]