新冠藥臨牀失敗 開拓瀉七成 創辦人稱「不理想」 尋求修改試驗方案

明報記者 陳偉燊

開拓藥業昨日股價最多曾跌84.7%，低見6.91元。內媒稱，開拓藥業昨日舉行電話會議，創始人、董事長兼首席執行官童友之承認，中期分析不理想，令藥物商業化計劃往後延遲。他表示，會對研發中的新冠口服藥商業化做新的判斷和分析。

半年兩改股息政策 神威藥業挫兩成

集團在研中的口服普克魯胺，除了正在做臨牀檢測其治乳腺癌及前列腺癌的療效外，亦啟動在美國、中國、巴西及歐洲多國進行測試。最新III期臨牀試驗中期分析，旨在評估治療非住院新冠患者的有效性和安全性，當中招徠348名患者，逾95%來自美國，未發現有安全問題及嚴重不良事件報告，但是亦未達到統計學顯著性。

開拓藥業表示，將向美國食品藥品監督管理局（FDA）尋求修改臨牀試驗方案，並繼續招募新冠患者及加強該註冊性臨牀試驗。其非住院患者III期臨牀試驗會與安慰劑組別作對照，每天服藥兩次並持續14天，視察28天內住院超過24小時和死亡的百分比。翻查美國已上網的公開資料顯示，該測試估計完成日為明年5月下旬，並續在加州、伊利諾州等招募參與者。

此外，另一醫藥股神威藥業（2877）事隔5個月，因應最新經營情况及對內地子公司增資約7800萬美元，影響到可分派利潤，要修改股息政策，昨日股價聞聲急跌兩成，低見5.55元。該集團在5個月前，才採納新股息政策，包括每年遞增15%等，一度刺激股價於7月底高見9.93元的逾兩年新高。但公司最新又一次更改股息政策，以致全日跌19.7%，收報5.91元（見圖）。