螞蟻旗下相互寶 下月28日關停

相互寶又表示，關停前確診的患病成員，依然可以發起互助金申請，相互寶平台會根據互助規則審核，通過審核的互助金全部由平台承擔。

銀保監多次抨擊互助業務

互助業務屬互聯網保險產品，用戶可以低價格門檻進入，毋須健康檢查證明，按照「一人患病，眾人均攤」的規則為當中患重病用戶提供互助金。2018年上線的相互寶屬國內最大的互助平台，截至去年3月相互寶擁有1.053億名用戶。

但自去年底開始，銀保監多次開腔批評互助業務，明確互助平台是非持牌經營的非法商業保險活動，又強調該類保險產品須「有證駕駛」等。其後多家科網公司推出的互助業務紛紛關停，內地第二大互助平台「水滴保」於今年3月宣布關停，美團（3690）的「美團互助」於今年1月關停，滴滴的「點滴守護」則於今年10月關停。相互寶屬目前唯一仍在運作的互助平台。