經濟
走向2022

HKTVmall母企終止入股印尼電商

【明報專訊】2020年在爆發新冠病毒肺炎下，網購大行其道，香港科技探索（1137）（前稱香港電視）旗下網購平台HKTVmall成為最大受益者，惟隨着今年大部分時間疫情穩定，加上去年高基數的情况下，平台銷售額增長似陷入「瓶頸」。集團昨日更宣布，由於疫情仍不明朗，決定終止入股印尼電商計劃。

8月宣布斥資3900萬元入股

港科探索今年8月公布，擬斥約3900萬元入股印尼最大的健康護理及保健產品電商公司PT KHD，集團昨日更新稱，鑑於疫情造成不確定因素，加上旅遊及檢疫限制，雙方已同意終止交易。

資料顯示，HKTVmall今年11月份訂單總商品交易額（GMV）僅錄5.77億元，按月升轉跌4.3%；今年首11個月GMV為59.62億元，與今年目標GMV為66億至70億元相比，意味本月平台需錄得至少6.38億元交易額，才有望達標。

集團上月亦發出盈警，預料今年未有政府補貼，加上集團於消費券推出期間加大推廣及宣傳費用，相信全年盈利及EBITDA（扣除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利）將會錄得顯著下降。隨着網購發展逐漸見頂，HKTVmall亦重回「基本步」、轉攻實體店，其中今年10月則於將軍澳Savannah地下，開設集團首間超級市場，另未來亦會進駐西環石塘坊等地。

[走向2022]

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