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香港地產

鄭家純妻「買殼」購山頂道8號相連戶

【明報專訊】山頂豪宅向來吸引城中知名家族成員入市，其中新世界（0017）主席鄭家純妻子葉美卿，早前以「買殼」形式向資策（0497）等購入山頂道8號一個相連單位，據悉成交價約4.5億元，預料節省樓價30%即約1.35億元辣稅。

資料顯示，山頂道8號兩個車位上月以800萬元售出，買家以Keen Praise Limited登記，董事為葉美卿（Ip Mei Hing Katherine），即新世界主席鄭家純妻子；資料亦顯示，Keen Praise Limited原由資策高層任董事，本月初轉至葉美卿名下，而該公司亦持有項目A1座中層A、B室相連戶，意味葉美卿除購入兩個車位外，早前亦透過公司買賣、購入上述相連戶。

成交價料約4.5億 料節省1.35億辣稅

據悉，有關單位實用面積4264方呎4房設計，資策等去年底曾低調放售，現以約4.5億元售出，實呎約10.5萬元，今次葉美卿「買殼」入市，料慳樓價30%辣稅涉約1.35億元。市場消息指，單位早前以月租約50萬元租出，實呎租約117元，回報率約1.3厘。

山頂道8號前身為欣怡居，由百利大發展，共設34個分層戶及一座洋房，資策及豐泰地產於2015年以18.25億元購入19個分層戶、一幢洋房及一籃子車位，翻新後於去年起拆售部分單位。事實上，葉美卿自2015年起多次購入新世界旗下單位，今年亦以近1.25億元購入黃竹坑港島南岸揚海6伙。

陳肇始付辣稅購碧瑤灣兩房戶

另薄扶林碧瑤灣19座高層實用面積906方呎A室兩房戶連車位，資料顯示，近日以1780萬元易手、實呎19,647元，買家以陳肇始（Chan Siu Chee Sophia）作登記，中英文名字均與食物及衛生局長陳肇始名字相同；本報致電陳的新聞秘書查詢，證實陳購入相關單位。資料顯示，陳是次需付樓價15%雙倍印花稅涉約267萬元；而原業主2014年以1325萬元購入，帳面賺455萬元或34%。據陳申報，12月中加入港島南區一個單位及車位。

[香港地產]

相關字詞﹕陳肇始 山頂道8號 葉美卿 名人入市 資本策略

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