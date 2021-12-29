故宮博物館明年登場勢成亮點

事實上，故宮文化博物館將展出多項北京故宮的珍貴文物，勢成香港文化設施的標誌建築；故宮文化博物館樓面面積約32萬方呎，其中展廳面積約8.4萬方呎。故宮文化博物館的目標是成為世界一流的博物館，推動社會對中國藝術和文化的研究和欣賞。

拍賣行承租管理局大樓6層樓面

除藝術場地外，西九文化管理局亦籌備多個發展項目。顏金施表示，繼早前落實富藝斯拍賣行租用西九文化區管理局大樓6層（包括地面3層商業及零售空間、2層展廳及拍賣場，以及1層辦公室空間）、共涉逾4.8萬方呎樓面後，該大樓尚有3萬方呎可供出租，而目前亦有準租戶正在洽租中。

被問及曾於去年4月推出招標、原定去年底截標的西九文化區ACE（藝術、商業、展覽）項目，管理局去年中因應市場及經濟前不明朗等因素而煞停，局方可有再推出的時間表；顏金施回應，管理局正研究項目細節，將適時推出。

M+博物館成區內地標之一

西九文化區管理局致力提升香港的文化、藝術氛圍；其中歷時逾10年規劃及建造的M+視覺文化博物館（M+），已於11月開幕。M+內設逾18萬方呎的展覽空間，包括33個展廳、3間戲院、多媒體中心、學舍以及可飽覽維港景色的天台花園，現已成為西九文化區地標之一。

據傳媒報道，館內主打本土文化的「香港：此地彼方」展廳，是其中一個最受歡迎的展廳。此外，「安東尼·葛姆雷：亞洲土地」展廳，場內有近10萬個泥人，每個都各有獨特神態和特色，亦相當吸睛。

[香港地產]