新地15商場 冬至聖誕生意升三成

馮秀炎指，餐飲方面，受惠於放寬宴會人數上限，年尾婚宴、商務及社團聚會恢復，有中式餐飲表示，冬至大收旺場，早於兩周前已爆滿，且做兩至三輪生意，平均消費6000至8000元，生意按年升逾5成。電子影音方面，最新手機、平板電腦成為送禮之選，天氣轉冷加速保暖產品銷量，生意按年升3成；年尾多嫁娶及節慶聚會，帶動龍鳳手鈪、黃金頸鏈及鑽飾銷情，生意按年升4成。此外，新地今個聖誕亦投放3000萬元推出聖誕互動體驗及消費優惠。

信和3商場聖誕長假人流年增35%

另外，信和集團資產管理董事蔡碧林表示，集團旗下3個商場，包括屯門市廣場、奧海城及荃新天地聖誕3日長假錄得逾300萬人流，按年增長35%。蔡又指，零售市道持續向好，消費意欲較去年明顯上升，同時部分消費券亦將於本月底到期，市民或「趕尾班車」使用餘下消費券，外出消費購物。蔡又指受聖誕氣氛及天氣轉冷帶動，不少顧客搜羅禮物及添置新裝，當中精品、飾物及童裝店舖的生意按年錄得25%升幅。又稱，隨著疫苗接種率提高，市民更加安心外出用膳，餐飲表現持續好轉，生意按年錄得70%升幅。