上環土瓜灣「插旗」建精品式住宅

【明報專訊】除持續在愉景灣打造新住宅項目外，香港興業國際（0480）近年亦積極在港島、九龍市區「插旗」。林紅表示，集團銳意在物業發展方面作多元化拓展，早前成功收購的上環荷李活道165至169號、土瓜灣旭日街聯合報大廈，將發展成市區精品式住宅，當中荷李活道項目雖然尚未落實單位具體數量，但預計會提供開放式至2房戶型，預期最快2023年推出市場。
荷李活道項目最快2023年推出
眾所周知，荷李活道除了以售賣古董和文武廟聞名，而成為香港知名旅遊景點外，位置上亦鄰近中上環商業核心區，與蘇豪區、蘭桂坊、中半山自動電梯等均近在咫尺。林紅表示，荷李活道項目總樓面約2.5萬方呎，以開放式至2房設計為主，「目標客源除以中上環上班族、投資客外，相信亦可吸引城中『潮人』進駐。」
旭日街聯合報大廈正商討補地價
荷李活道項目屬於舊契，亦不需補地價，預計最快2023年推出。翻查資料，香港興業國際今年初以約3.67億元作價，購入上址一籃子舊樓，以可建樓面約2.5萬方呎計，每方呎樓面價逾1.4萬元。
至於土瓜灣旭日街聯合報大廈，同樣會打造為精品式住宅、主打中小型單位，提供約110伙單位；項目最大亮點，是多數單位估計均擁有開揚維多利亞港海景。林紅稱，由於需要與政府商談補地價事宜，之後再申請預售樓花同意書，相信要待2024年左右推出。資料顯示，香港興業國際去年底以約3.1億元作價，購入上述聯合報大廈，以現時可建樓面約5.2萬方呎計，折合每方呎樓面地價約6000元。