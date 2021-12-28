香港興業明年起擬推大埔愉景灣兩盤 共逾1660伙 料踏入集團推盤高峰期

明報記者 林可為

香港興業國際在愉景灣擁有約40年發展歷史，「島主」地位已毋庸置疑，為作可持續發展，近年積極「衝出」愉景灣，繼與南豐合作發展沙田九肚麗坪路尚珩後（全盤61伙早前已沽清，估計套現逾35.5億元），集團於2016年底、與希慎合作斥資逾33.9億元投得的大埔露輝路地皮，已發展成低密度豪宅。

露輝路項目最快明年次季現樓推

露輝路項目由226伙分層戶（主打3房和4房戶、亦提供特色單位）、36幢洋房組成，合共提供262伙，目前仍待批預售樓花同意書。林紅表示：「露輝路項目位處半山，山海景色兼備，環境與愉景灣相似。」銷售部署方面，林紅指項目預計最快明年首季可獲批發入伙紙，最快明年次季以現樓形式推售，屆時將設有現樓示範單位。至於一向是香港興業國際根據地愉景灣，較早時以52.4億元、每方呎樓面約4030元完成補地價的愉景灣北項目，總發展樓面達130萬方呎、涉逾1400伙住宅，為2002年開售海澄湖畔系列以來（涉約1055伙），20年來愉景灣最大型住宅發展項目。

愉景灣北項目涉逾1400伙

林紅稱，愉景灣北項目的初步規劃，是由高座、中座和低座分層大廈，以及洋房組成，戶型多元化，料將涵蓋開放式至4房戶。項目位置與意堤、愉景灣酒店、愉景灣隧道均相距不遠。 雖然項目仍在初步規劃，未有單位具體面積可提供，但林紅指，愉景灣向來強調空間感，亦是香港最具國際化色彩和度假氛圍的住宅社區，所以單位面積不會過於迷你，「愉景灣北項目的開放式、1房戶，實用面積料可媲美坊間的1房、2房單位。」此外，項目中心位置將打造為中央公園，提供廣闊的綠化空間。

林紅料明年樓價升5%至10%

至於銷售部署，預計最快2023年初申請預售樓花同意書，目標是最快於2023年底推出首批單位。換言之，上述大埔露輝路、愉景灣北兩大重點住宅合共提供逾1660伙，意味明年起，香港興業國際將踏入推盤高峰期。談及來年樓市走勢，林紅認為，香港經濟基礎穩健、港府近年大力打造多項大型基建、市場對新單位需求仍龐大等利好因素，加上中港有望恢復通關，集團對樓市長遠發展仍具信心，料2022年樓價將有5%至10%升幅。

[發展商專訪]