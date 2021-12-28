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經濟
2021年12月28日星期二
周顯 投資二三事
投資策略
恒指今年跌4000點 ATMX佔七成 專家料科技股近見底 監管因素已反映
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滴滴禁售期過 現任前任員工傳遭禁售
「90後」少女創業開採耳店 3月收支平衡
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日本央行委員：關注物價風險
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周顯：逆市賣飛機有賺 李生能人所不能
湯文亮：息低賣樓息高買樓的投資智慧
香港興業明年起擬推大埔愉景灣兩盤 共逾1660伙 料踏入集團推盤高峰期
上環土瓜灣「插旗」建精品式住宅
YOHO Hub加推145伙 最快元旦日次輪銷售
十大屋苑周末15宗創5周新高
新地15商場 冬至聖誕生意升三成
周顯：逆市賣飛機有賺 李生能人所不能
【明報專訊】上周，長實集團（1113）出售兩家飛機租賃公司，這兩家公司共持有125架飛機，總代價331.79億元，獲利13.18億元。
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