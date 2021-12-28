Reap伙Visa打造公司信用卡

郭大任表示，中小企過往在支付、信貸、軟件等多方面均面對龐大挑戰，特別是在新冠疫情期間，企業數碼化問題迫在眉睫，帶動相關需求急升；Reap支付交易額按月持續錄15%增長，目前累積交易額已達10億元。

累積交易額已達10億元

此外，線上與線下業務融合對企業亦很重要，故Reap選擇與Visa合作推出首張公司信用卡Reap Card。郭大任稱，自今年10月推出以來，已有過千家企業有意申請相關服務，每月申請宗數均以倍數上升。他續透露，公司未來發展會以Reap Card作核心，並在其軟件服務上更新，冀可於一個平台上為商戶提供多種應用，包括未來會與雲端會計平台Xero合作，協助商戶處理對帳及簡化數據同步等流程。

郭大任稱，期望Reap Card可於5年內，成為旗下客戶首選的支付工具。除了現有香港、新加坡等市場，Reap未來會將業務拓展至澳洲、日本、馬來西亞等市場，尤其是東南亞，是公司明年目標，當中馬來西亞將會成為進軍東南亞的重要試點。