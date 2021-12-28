滴滴禁售期過 現任前任員工傳遭禁售

這家中國網約車巨頭的股價在盤前交易中一度下跌3.9%，而開市早段跌2％。昨日原定是滴滴赴美上市滿180天，無論員工或外部的上市前投資者的禁售期均已屆滿，但報道引述消息人士稱，滴滴的現任員工及前員工已被禁止售股，直至滴滴成功回港上市，他們才可售股。

直至成功回港上市才可售股

滴滴並沒有回應《金融時報》的查詢。根據英國《金融時報》報道，雖然Uber（美：UBER）、軟銀和騰訊（0700）等滴滴的外部投資者仍然可以在周一出售股票，但在滴滴經歷數月拋壓後，他們可能面臨巨大損失。自該股上市以來，北京和華盛頓方面的一系列監管整頓都令其股價承壓。滴滴的股價在上市後短短6個月內下跌了60%，市值蒸發了約410億美元。

本月初時候，滴滴表示已開始準備從美國的交易所退市，並尋求在香港上市。內地媒體表示，集團最快在明年首季以介紹形式赴港上市，不發新股亦不集資。滴滴在今年6月底在美國掛牌，但其後隨即被網信辦展開網絡安全審查。上周五，中證監表示，涉及網絡安全、涉及外商投資安全審查的企業赴境外上市，它們在提交備案申請前，應當依法申報安全審查。