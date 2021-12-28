綠電股逆市做好 分析：組合不能無

減碳屬少數各國共同合作目標

截至上周五（24日），Global X中國電動車ETF（2845）今年累計升幅達四成，南方東英太陽能ETF（3134）在年中推出後，目前亦累升逾兩成，均遠遠跑贏恒指。

不過黃耀宗提醒，個別股份受供應鏈、貿易政策等的影響各異，整個板塊未必會一同升跌。明年他較看好金風科技（2208）、中國電力（2380），另外隨着供應鏈瓶頸紓緩，電動車、充電柱的需求更快回復，電池股如贛鋒鋰業（1772）會有更大增長空間。

東驥基金管理董事總經理龐寶林則認為，相對今年已累升不少的潔淨能源龍頭企業，他更看好轉型成功的公司，例如去年推出首款電動車的福特（美：F），目標在未來數年成為繼Tesla（美：TSLA）後的第二大電動車企業，年初至今股價升130%，跑贏Tesla的51%。市場預期，電動車佔中國新車銷售會由現時的5%升至2030年的50%，即每年有20%至30%增長，電動車未來增長龐大而目前佔大型車廠的比例較小，認為吉利汽車（0175）的電動車業務增長，可漸漸反映在估值上。

龐寶林:

看好小型電動車企多於龍頭

龐寶林看好規模較小的電動車多於龍頭企業，如小鵬（9868）交付量的基數仍然較低，增長能力也會優於比亞迪（1211）。另外，他也看好傳統電力企業，在出售煤電項目後，有資金投入新能源，令新能源佔比逐步上升，可帶動股價做好。