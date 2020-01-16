恒指今年跌4000點 ATMX佔七成 專家料科技股近見底 監管因素已反映

明報記者 歐陽偉昉

今年內地加強針對科技企業的監管行動，從反壟斷擴展至個人私隱、網絡安全等，科企未來增長潛力遭到市場質疑，更因監管政策的不確定被拋售。自今年初至上周五，阿里巴巴（9988）累跌51.4%、美團（3690）累跌23.3%、小米（1810）累跌43.9%、騰訊（0700）累跌18.2%，多家外資基金因為監管政策不明朗而大幅減持中概股，兩地上市股份在美跌幅影響港股，削弱投資氣氛。單是阿里巴巴已為恒指「貢獻」1472點跌幅。ATMX合共拖累恒指跌2862點，佔恒指年初至今跌幅的七成。

去年拖低恒指 匯控成今年最大「功臣」

另外，中國平安（2318）受內地壽險業務下滑和華夏幸福持股撥備影響，年初至今累跌近39%，加上友邦保險（1299）今年累跌16%，ATMX連同平保及友邦，六大重磅股已佔恒指跌幅的91%。去年因撤回派息被狠沽的匯控（0005），今年風水輪流轉，受惠於預期減值損失回撥和恢復派息與回購，年初至今累升18.3%，推動恒指升349點，成為貢獻升幅最大的藍籌股。

科技股估值今年大幅回落，東驥基金管理董事總經理龐寶林卻認為，目前已是適合時機開始配置相關股份，認為主要的監管政策差不多已經推出，例如企業不能再壟斷數據，經營金融業務需取得相關牌照等，在上季業績中已見相關影響，政策因素已在估值上反映。龐寶林表示，科企增長雖然較以往放緩，但其本業強大，增長實際上仍然強勁。

科技股「老二」料受惠反壟斷

龐寶林認為，目前科技股估值已開始築底，甚至已在底，及後內地仍會有監管政策微調，例如上周稅務部門對直播帶貨網紅逃稅作出巨額罰款，對新經濟股帶來震盪，但不會再如年中般重挫。他較看好行業中排行第二的企業，因為可以受惠打破壟斷，例如京東（9618）規模較阿里巴巴小，打破平台「二選一」後可受惠更多。就未來業務發展而言，則較看好騰訊（0700），該公司有較強的遊戲、社交等內容，有利於發展元宇宙和電商。

利達基金經理及合伙人黃耀宗則認為，除了要觀察內地的監管政策推出是否已過高峰，還要視乎資金對科技股的信心是否足夠，目前看仍然偏弱，預計政策影響在第一季後會較為明朗。「假設現時中港股配置為零，明年上半年可能會到兩成」。

除騰訊外，利達亦較看好百度（9888），預料可受惠自動駕駛和互聯網平台打破壟斷開放。

[走向2022]