英國智庫料香港持續流失人才

港失獨立於內地的獨特優勢

報告指出，儘管今年香港經濟錄得6.4%增長，較去年下跌6.1%迎來反彈，但相關升幅主要由內地帶動。

該機構又預期，本港明年至2027年的經濟年均增長將會收窄至2.9%，而2027至2036年則為1.5%；料香港在全球經濟體排名或由今年的40名，下跌至2036年的48名。

此外，CEBR相信中國經濟在2020至2025年間年均增長可達5.7%；2025至2030年間按年升4.7%；而2030至2035年則增3.8%，與去年預測增速相近。不過，隨着美國錄更快速增長，機構料中國將於2030年才能超越美國，較去年預測的2028年延後兩年，但仍較肺炎疫情前的預期提早3年。

料中國2030年取代美國成最大經濟體

美國方面，儘管新冠變種病毒疫情增加經濟下行的風險，該研究中心仍預期當地2022年經濟增長可達4%。不過，該機構相信美國未來在全球GDP的佔比將會按年減少，最終則由中國取代成全球最大經濟體。

至於其他經濟體，CEBR預計肺炎疫情過後，日本經濟增速將會落後於其他已發展經濟體，其中2022年至2026年間GDP年均增長料為1.2%，而2027至2036年僅跌至0.5%。

該機構相信，日本於2036年全球經濟體排名或會跌至第五位，並被印度和德國「爬頭」。