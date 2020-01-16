元朗站The YOHO Hub壓軸 首天沽260伙

佔推出單位逾八成 傳最快今加推

The YOHO Hub昨開售首輪325伙，折實價685.16萬元起，此前8日累收3775票，超額認購近11倍。昨晨9時項目進行S組大手客揀樓，該組別提供107伙指定單位，一客最多可購3伙；市場消息指大手客時段售出36伙。10時半為B組買家揀樓，一客可購1至2伙。市場消息稱，項目至晚上8時結束當日所有組別揀樓，全日售出約260伙，佔首批325伙逾8成。

其他新盤方面，由信置（0083）及會德豐等發展的西南九龍長沙灣維港滙系列，市場稱昨日連沽4伙。其中維港滙II 5座7樓B室，實用490方呎2房，以1294.3萬元售出，實呎26,414元。

新盤熾熱 二手樓價回落

新盤熾熱，惟二手樓價卻逐漸回落，港島東筲箕灣愛蝶灣新錄3房戶低市價成交。美聯物業分行聯席區域經理周永業表示，愛蝶灣6座中層H室，實用592方呎3房，原業主在居二市場開價710萬元，議價後以658萬元（未補地價）成交，減價52萬元或7.3%，實呎11,115元，為屋苑本月首宗成交。翻查資料，屋苑今年8月錄得一宗同面積的3房中層戶成交，成交價713萬元（未補地價），實呎12,044元，新成交較之低約7.7%。不過，原業主於2000年7月以151.3萬元購入，21年轉售帳賺506.7萬元或3.3倍。

此外，土瓜灣半新盤翰畋錄得一宗1房低市價成交。美聯物業首席高級營業經理黃家樂稱翰畋中高層C室，實用268方呎，1房間隔，原叫價650萬元，後調減11萬或1.7%，以639萬元成交，實呎23,843元。同坐向另一伙中高層戶，今年8月以653萬元易手，實呎24,358元，新成交較之低2.1%。原業主2017年12月以595.9萬元購入，4年轉手獲利43.1萬或7%。

[香港地產]