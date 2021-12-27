駿隆︰打工仔跟風轉倉 往往較市場滯後

要觀察基金長期表現

今年港股基金表現差，打工仔是否應該把強積金資產轉移至美股？基金顧問公司駿隆常務董事陳銳隆指出，據其觀察，成員一旦與市况跟得太貼，決策或不夠好。例如年初港股表現佳，他留意到有資金從保守資產轉至港股基金，至年中又較多轉移至美股或歐股，「大部分跟風炒的資金，結果都較市場滯後。」他建議不要見市况好就作資產轉換，而是審慎研究基金的長期表現。

移民潮影響 全年淨流入3年最低

去年強積金市場的另一關注點是移民潮。積金局近數季發布的數據顯示，以永久離港為由提取的強積金屢創新高。積金評級（MPF Ratings）的數據則顯示，今年首11個月強積金體系累計的資金淨流入總額約為421.2億元，雖然資金淨流入總額仍然穩健，預計今年將會錄得近3年以來最低的年度資金淨流入總額。

積金評級主席叢川普指出，企業業務出現緊縮、強積金成員提早退休、以及強積金體系錄得的永久離港人數也高於歷史紀錄，所有這些情况都會影響強積金資產總值的增長。不過，他認為，近年可扣除的自願供款產品愈來愈受歡迎，這方面的增幅可望抵消部分淨流出。

[走向2022]