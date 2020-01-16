MPF港股基金包尾 連續4年跑輸美股 近10年跑輸平均 仍錄最大資金流入

明報記者 廖毅然

今年美股基金的回報較港股基金高36.49個百分點，不但連續4年跑贏港股，兩者差距是近14年來最大（見圖）。

整體而言，今年以成熟市場股票較為出色，歐股基金累升12.73%，日股升6%。通脹及央行收水不利債市，環球債券股金跌4.43%，但跌幅也較中港股小。今年以來中國及大中華股票基金已跌12.93%，港股基金更包尾，跌14.79%。

今年美股基金回報較港高36個百分點

全年有12隻基金均有逾20%回報，全部都是美股或歐股基金。有4隻基金累跌逾兩成，分別是東亞（0023）及恒生（0011）旗下追蹤國企指數的基金。港股基金而言，最差的是景順，其港股基金全年跌18.9%。

儘管美股近年跑贏，但基金顧問公司駿隆常務董事陳銳隆認為，美聯儲已啟動收水，美股波動性將會提高，若把資產都配置在美股基金，值博率已經不高。反而他認為，中港股市相當低殘，並陸續反映不同行業的政策風險，雖然不期望會快速反彈，但相信最壞情況已經過去。他認為若出於分散風險的考慮，可考慮把強積金配置在中港股票基金。

積金界籲勿全押注美股 中港股票基金仍值博

港股基金雖連年跑輸，但仍受本港打工仔所偏愛，據積金評級（MPF Ratings）的資料顯示，今年首11個月強積金淨流入最多的仍是香港及中國股票基金，共有240.43億元淨流入，佔整體流入57%。美股基金及環球股票基金，分別有104.58億元及94.49億元淨流入，合計也少於中港股基金。事實上，港股基金的升幅在近10年才降低，若由2000年12月起，累計仍升2.72倍，較美股基金及整體平均都較佳。

積金評級主席叢川普認為，在目前的投資氣候下，美股仍是最好的資產，儘管會因美聯儲加息等因素影響，但作為長期的退休金，相信淨流入MPF美股基金的金額會持續上升。

[走向2022]