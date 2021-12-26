瑞典按時價登記比特幣 被迫向毒販歸還不法所得

由於瑞典政府當初登記這些比特幣僅值13.7萬美元，因此當局今夏拍賣其中3枚比特幣後，就不得不向這名毒販依法歸還餘下33枚比特幣約值166萬美元的比特幣。瑞典檢察官庫爾伯格（Tove Kullberg）表示，從此事學習到，犯罪分子的不法虛幣資產，須直接標明虛貨的數量，而不是當時的價值。這是瑞典司法史上首次涉及虛幣充公的案件，在未有先例可援的情况下犯錯。

德委銀行「洗黑錢」 令虛幣恢復正常流通

德國黑森州的檢察官近日也委託當地一家銀行，為一宗涉及3名毒販的刑事案所查獲的價值1.13億美元虛幣進行「洗錢」，從而讓這些虛幣恢復正常流通。負責「洗錢」的Bankhaus Scheich表示，涉案的虛幣已在本月早前的一周內售出。

Bankhaus Scheich表示，與罪案有關的虛幣，被視為「受到污染」，不能在主流交易所交易，現在建立的程序讓「黑錢」被「洗淨」，「確保貿易伙伴被告知虛幣可重新合法擁有」，允許它們再次交易。銷售虛幣所得，被納入州政府的預算。

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