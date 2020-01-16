YOHO Hub收票超額近11倍 今首輪賣325伙

昨日新盤市場估計僅錄約10宗成交，其中可望於短期內獲批入伙紙的會德豐藍田KOKO HILLS，昨日連沽5伙，單日吸金6698萬元，其中一伙為5座高層C室，實用面積370方呎，1房間隔，成交價863.5萬元，實呎23,338元。

KOKO HILLS沽5伙 吸金6698萬

信置（0083）旗下西貢對面海豪宅133 PORTOFINO，昨日售出一伙，為3座2樓B室，實用面積1164方呎，3房連套房及工作間，成交價2381萬元，實呎20,455元。據悉，項目累售23伙，佔全盤33伙的約70%，套現逾8億元。

另恒地（0012）啟德The Henley III、南豐將軍澳日出康城LP10、宏安地產（1243）青衣薈藍等，各售出一伙。

個別新盤錄撻訂個案，由麗展（0488）及帝國集團合作發展的將軍澳南藍塘傲，日前錄得一宗特色戶撻訂個案，據項目成交紀錄冊顯示，單位為8座16樓C室，實用面積698方呎，連716方呎天台，在2018年12月1日以2047.19萬元、實呎29,329元成交，買家選用「1080優先入住付款計劃」，已支付樓價約10%，日前已取消交易，料遭發展商殺訂逾204.719萬元。

駿豪閣SARS貨升值4.2倍

另二手交投持續向好，中原豪宅分行經理趙必祥表示，西半山駿豪閣新近錄二手成交，單位為極低層G室，實用682方呎，3房連套房，向西南望樓景，以1510萬元沽出，實呎22,141元，屬市價水平。原業主於2003年7月SARS期間以288萬元購入單位，持貨18年，帳面獲利1222萬元，單位升值4.2倍。

此外，有買家因應市况而輕微調整叫價沽貨。世紀21奇豐高級分行經理蔡蓓表示，馬鞍山雅典居8座低層D室易手，屬實用727方呎3房戶，原業主早前連車位以1100萬元放售，放盤一星期後，調低放售價22萬元或2%至1078萬元，即獲承接，實呎14,828元。原業主2000年10月以342萬元購入單位，持貨21年，帳面獲利736萬元，物業期內升值約2.15倍。

[香港地產]