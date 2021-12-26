人行：穩健幣策要靈活適度 臨三重壓力穩字當頭

會議指出，全球疫情仍在持續演變，外部環境更趨複雜嚴峻和不確定，國內經濟發展面臨需求收縮、供給衝擊、預期轉弱三重壓力。要穩字當頭、穩中求進，加大跨周期調節力度，與逆周期調節相結合，統籌做好今明兩年宏觀政策銜接，支持經濟高質量發展。

支持銀行補充資本

會議提到，結構性貨幣政策工具要積極做好「加法」，精準發力，將兩項直達實體經濟貨幣政策工具，轉換為支持普惠小微企業和個體工商戶的市場化政策工具，實施好碳減排支持工具和支持煤炭清潔高效利用專項再貸款。

此外，深化金融供給側結構性改革，引導大銀行服務重心下沉，推動中小銀行聚焦主責主業，支持銀行補充資本，增強金融市場活力和韌性，健全具有高度適應性、競爭力、普惠性的現代金融體系。完善市場化利率形成和傳導機制，優化央行政策利率體系，加強存款利率監管，發揮貸款市場報價利率改革效能，推動降低企業綜合融資成本。會議又提到，深化匯率市場化改革，增強人民幣匯率彈性，引導企業和金融機構堅持「風險中性」理念，加強預期管理，把握好內部均衡和外部均衡的平衡，保持人民幣匯率在合理均衡水平上基本穩定。

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