中證監釐清要求 港業界：難提振IPO 境外申上市僅「備案」 涉國安等才審批

明報記者 蔡穎霖

境外申上市後3工作天內備案

中證監日前就《國務院關於境內企業境外發行證券和上市的管理規定》及《境內企業境外發行證券和上市備案管理辦法》兩份徵求意見稿，向社會公開徵求意見，表明合法合規的中資企業能夠利用VIE架構境外上市，並需要在申請境外上市後3個工作天內，對中證監進行備案；不過部分涉及網絡安全、外商投資安全審查的企業，在提交境外上市備案申請前，中證監仍會依法審查。

律師：具體情况視乎執行方式

《華爾街日報》引述孖士打律師行（Mayer Brown）專門負責中概股境外上市的律師Jason Elder稱，中央擬訂立一套有效率的內地審批制度，同時釐清中概股的境外上市要求，不過具體情况仍要視乎中證監的執行方式。他續稱，中證監並未有推動內地與全球金融體系的進一步脫鈎，反而加深有意赴境外上市的中資企業對監管環境和內地法律的了解。

安永亞太區上市服務主管蔡偉榮對本報稱，市場屢傳中國擬禁企業以VIE架構赴境外上市，相信中證監今次能回應市場憂慮。

不過，他認為，香港的IPO市場不會因此單一消息轉好，當前內地各行各業仍要面對整頓。例如備受關注的數據私隱問題，蔡偉榮相信有待出現成功上市的「開荒牛」，才能給予同業參考且刺激其上市行動。

蔡偉榮：開荒牛出現方能刺激上市

回顧香港下半年的新股市場，氣氛及表現遠未及上半年熾熱。根據德勤最新報告，港交所（0388）今年IPO集資額跌出全球前3名，以3314億元排行全球第四，金額按年跌17%；表現遠低於紐交所的4552億元，以及上交所的4408億元。而納斯達克則以集資7819億元穩守第一。

德勤報告指出，受到內地涉及多個行業的政策調整等影響，2021年香港新股市場「價量齊跌」，全年只有97隻新股，較去年少34%，更是2012年以來最低。今年5隻超大型新股當中，除小鵬汽車（9868）以外，其餘4隻也是上半年掛牌，包括快手（1024）、京東物流（2618）、百度（9888）和嗶哩嗶哩（9626）；上述5隻新股累計融資1398億元。

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