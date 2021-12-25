Carmel洋房售8500萬 呎價逾2萬齊創項目新高

上述The Carmel共提供178伙，於2019年1月進行首輪推售，至今接近兩年，全數單位沽清，整個項目套現逾22億元。永泰地產執行董事兼銷售及市務總監鍾志霖表示，最新售出的1號洋房，為項目面積最大單位，實用4144方呎，4房4套間隔，設私家泳池及升降機，連3個車位作價8500萬元，實呎20,512元。

此外，路勁（1098）元朗錦田北山水盈，過去一星期連售3幢洋房及1伙天台特色單位，最新售出的洋房3號，實用2205方呎，連車位的成交價4145.4萬元，實呎18,800元。另碧桂園（2007）馬鞍山泓碧最新售出12號屋，實用3577方呎連1607方呎花園，成交價逾1.438億元、折合實呎4.02萬元。

麻將館大王家族購128 WATERLOO三房

事實上，近日新盤再有名人入市；資料顯示，「麻將館大王」石鑑輝家族成員石炳祥（SHEK PING CHEUNG DANIEL），上月購入內房萊蒙國際（3688）與俊和合作的九龍窩打老道128 WATERLOO，實用842方呎16樓D室，屬3房連套戶，成交價3073.3萬元，實呎3.65萬元，成交價、呎價均創項目新高。另石炳祥今次入市，須付樓價15%雙倍印花稅DSD，即涉約460萬元。

至於由會德豐地產銷售、南豐、九倉（0004）發展的山頂MOUNT NICHOLSON，公布新銷售安排，推出4伙分標單位於明年元旦日招標3小時，單位實用4230至4601方呎。