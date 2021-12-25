力量發展11億購富力大股東張力貴州煤礦股權

據聯交所資料顯示，目前張量持有力量發展約62.96%股權，為集團單一大股東。集團披露，本月初已曾以1500萬元向張力收購一家持有內蒙古地皮和物業公司「烏海富量」的全部股權，成為其間接全資附屬公司，今次已是短時間內第二度向張力「泵水」。

有關礦場法律爭議未解決

根據力量發展的公告，目標礦場由泰麟煤礦、振興煤礦、小圓田煤礦及寶森區的探礦權兼併而成，礦場許可生產能力為每年60萬噸，開採面積為約17.04平方公里，採用地下開採方法採煤。目標公司主要從事管理、發展及銷售房地產業務，由張力擁有75%股權及舒虹霖擁有25%股權，收購完成後，公司將成為集團的間接非全資附屬公司。

張力為力量發展主席 交易須獨立股東批准

公告提到，目前張力與舒虹霖的案件正等待六盤水市中級人民法院的一審判決，並指根據中國律師的法律意見，舒江濤和舒虹霖很可能違反了項目合同，法院很可能將若干預付款判給賣方，而法院支持舒江濤和舒虹霖反訴的可能性甚低。張力為力量發展主席，所以有關交易須獲得獨立股東在特別股東大會上批准。