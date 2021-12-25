中國恒大3億股恒大物業遭斬倉 市值近8億 持股降至不足六成

據聯交所權益披露顯示，許家印夫婦透過恒大持有的恒大物業股權，於12月20日由60.96%下降至58.18%，披露原因為「有關方面已採取步驟以針對你執行股份的保證權益或持有作為保證的股份的權利」，意味涉及股份已遭強制轉讓。翻查此前股權披露，恒大並未申報抵押恒大物業股份換取貸款。

恒大物業上周股價挫兩成

據中央結算系統（CCASS）紀錄，恒大物業在本月17日有3億股原由實物持有股份存倉，同日摩根大通、瑞銀及民銀證券持倉分別增加2.81億股、1.42億股及近1200萬股。值得留意的是，恒大物業上周股價跌勢加劇，單周內大跌兩成，未知是否觸發斬倉的原因之一。

恒大昨日股價無升跌，恒大物業則微跌1.5%，收報2.63元。恒大系今年初仍受熱捧，但自內地嚴格收緊內地發展商融資後，恒大財務危機漸現，拖累系內股份股價急挫，當中恒大自高位累瀉逾九成，但「傷勢」仍不及旗下恒大汽車（0708），除股價高位瀉逾九成外，市值更蒸發逾7800億元（見表），規模驚人。

恒大下周二兩筆美元債利息到期

事實上，雖然恒大已獲政府工作組進駐，並成立了風險化解委員會，但集團暫時仍未有具體行動。翻查紀錄，恒大於下周二（28日）將有兩筆美元債利息到期，分別為2023年到期票息7.5厘及2025年到期票息8.75厘的美元債，涉及利息5043萬及2億美元，合計約19.53億元。

此外，據內地媒體轉載近日流傳的相片顯示，連日來湖南長沙恒大珺悅府工程部、恒大廣西公司、恒大山西公司等子公司員工相繼印發告示，表示因所在公司拖欠員工工資、社保、公積金等故全體罷工，罷工期間所有業務停辦，具體復工時間仍是未知數。

另外，內地物管股受近期成為同系或母企內房「提款機」，拖累股價大跌，「元兇」之一的世茂服務（0873）公布一連串「自我禁制」，除宣布將重新審視早前向同系公司收購物管項目交易外，另包括未來半年不再進行關連交易、未來半年不再配售新股等。

明報記者