中證監：VIE架構企業滿足合規要求可境外上市

中證監稱，為促進企業利用境外資本市場規範健康發展，支持企業依法合規赴境外上市，當局研究起草《國務院關於境內企業境外發行證券和上市的管理規定》，以及《境內企業境外發行證券和上市備案管理辦法》兩份徵求意見稿，一併向社會公開徵求意見。

涉網絡安全及外商投資安全 須審查

對於涉及網絡安全、涉及外商投資安全審查的企業赴境外上市，中證監表示，它們在提交備案申請前，應當依法申報安全審查。另外，相關部門明確要求的一些特定行業領域，企業境外上市前須履行監管程序，企業提交備案申請前應當取得主管部門出具的監管意見、備案或核準等文件，例如中資商業銀行須得銀行主管部門審批。

中證監將牽頭建立企業境外上市跨部門監管協調機制，在收到企業備案申請材料後，主動與有關主管部門加強溝通或徵求意見，以提高備案效率。同時，中證監將配合推動有關主管部門明晰相關領域的監管制度規則，提高政策可預期性。

在境外上市備案實施和過渡期安排方面，中證監發言人稱，將堅持法不溯及既往的原則，確保備案管理平穩實施。安排會先從新增企業開始，對新增企業和發生再融資等活動的存量企業，按要求履行備案程序，其他現存企業備案將另行安排，給予充分的過渡期。另外會區分首發和再融資。充分考慮境外市場再融資便捷高效的特點，對再融資在備案時點、備案材料要求等方面作了差異化的制度安排，與境外市場實踐做好銜接，減少對境外上市企業融資活動的影響。