港系統重要銀行「6變5」 東亞出局

匯豐屬本港D-SIB最高組別

金管局表示，年度評估考慮了認可機構的規模、關連性、可替代性，以及複雜程度。匯豐銀行在最新D-SIB名單中屬第4組別，是5家銀行中屬最高組別，「較高吸收虧損能力資本規定」（HLA資本規定）為2.5%；中銀香港（2388）、渣打銀行（香港）同列第2組別，HLA資本規定為1.5%；恒生銀行（0011）及工銀亞洲同列第1組別，HLA資本規定為1%。與去年底公布的名單相比，該5家銀行HLA資本規定維持不變。

金管局早於2015年3月中宣布指定5家D-SIB以來，東亞銀行一向在名單內，該行今年的HLA資本規定為1%。對於明年被剔出名單，東亞銀行回覆本報，尊重金管局的年度檢討結果，該行一直是本港同業中擁有最穩健資本基礎的銀行之一，同時亦會利用這次檢討結果帶來的彈性和契機，進一步運用資源以發展業務。

HLA要求 以提高監管資本

根據D-SIB框架，每家被指定為D-SIB的認可機構須就計算其監管緩衝資本加入較高吸收虧損能力資本規定（HLA資本規定）。HLA資本要求須以普通股權一級資本來滿足達到。HLA資本要求連同逆周期緩衝資本以延展《巴塞爾協定III》防護緩衝資本的方式實施。因此，一旦銀行的普通股權一級資本比率降至緩衝資本的延展範圍內，該銀行可作出酌情分派（包括股息、股份回購等）會受到限制。此舉的效果是使銀行保留盈利，以提高監管資本。