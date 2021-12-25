長建回購4.94%股份 涉資逾90億

昨收市價計 交易溢價達42%

長建昨日股價升1.3%，收報48.4元，成交量約106萬股。翻查資料，長建於2016年2月向OVPH Limited訂立股份認購協議，涉及股數與今次回購完全相同，以當時認購價71.1302元計，涉資12億美元（約93.23億元）。

長建當日同時與OVPH Limited訂立掉期協議，於證券發行日起生效，根據協議，長建須向OVPH Limited支付到期款項，OVPH Limited則須遵守若干條款，包括不能投票、須按長建指示出售股份等。

事實上，長和系兩大旗艦之一的長實（1113），今年一直是創辦人李嘉誠及主席李澤鉅增持重點，翻查資料，連同李嘉誠基金會透過注入多項基建資產，以每股51元換取長實約3.33億股股份，李嘉誠父子今年累計增持約3.65億股長實股份，持股量由35.89%急增至46.4%。