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萊坊：港島甲級寫字樓 明年租金可升一成

【明報專訊】新冠疫情持續緩和，據萊坊最新發表的《香港每月物業市場報告》顯示，市場對中環優質寫字樓的需求持續上升，空置率亦連續6個月下跌，跌至11月份的7.4%，預計明年港島甲級寫字樓租金可升5%至10%，特別是中環核心區可獲看高一線。

報告表示，儘管市場期望中港通關加快市場復蘇，惟九龍即將有更多新寫字樓供應，租金升幅將被抑制，預計明年九龍整體寫字樓租金升幅，僅跟通脹幅度相若，預料微升約2%。

統一高層呎租37元 下調12%

另一方面，中原（工商舖）寫字樓部高級分區營業董事郭紅梅表示，金鐘統一中心高層A03室，面積約4382方呎，以每方呎約37元租出，涉月租約16.2萬元，新租客為律師樓。據悉，單位位處高層、享海景，因此獲新租客落實租用。資料顯示，物業舊呎租約42元，上手租客於去年底遷出，經過一年調整期，租金減幅約12%。

另天水圍嘉湖新北江商場地下A116至119及A123號舖，面積約2243方呎，最新以約5400萬元售出，呎價約2.4萬元，原業主1997年至2004年期間分批購入，合共作價約5314萬元，現帳面僅獲利約86萬元離場，賺幅不足2%。據悉，舖位現由地產行及補習社租用、合共月租約18.2萬元，租金回報率約4厘。

相關字詞﹕統一中心 租金走勢 空置率 中環寫字樓 香港每月物業市場報告

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