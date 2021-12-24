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小蠔灣車廠擬建2萬伙 城規會料開綠燈

【明報專訊】港鐵（0066）大嶼山小蠔灣車廠發展項目，成為未來住宅供應重鎮；城規會今日將審議項目，據悉港鐵已向城規會遞申請，擬於小蠔灣車廠興建上蓋住宅，料供應約2萬個住宅單位。資料顯示，規劃署不反對有關申請，相信城規會「開綠燈」機會大。

首3期發展料提供近4300個公營房屋

資料顯示，項目地盤面積約323.63萬方呎，擬分作4期發展，第1至3期將建56幢、21至45層高住宅大廈，建築物高度為主水平基準以上180米至191米，提供約1.5萬伙單位，包括私宅10,720伙及4280伙公營房屋，住宅總樓面約1119.46萬方呎。

據悉，首3期發展項目中，各期均設私宅即上述10,720伙；第1、3期中亦設公營房屋，共約4280伙。第4期將預留作擴展，預計提供約6200伙，以資助出售房屋單位為主的公營房屋。

資策赤柱項目申放寬高度限制

另資本策略（0497）旗下屬一級歷史建築的赤柱瑪利諾神父宿舍，早前向城規會申請放寬建築物高度限制，把其中一幢新建住宅物業，由3層增加至4層、擬建23個住宅單位，規劃署同樣對申請表示不反對。

另荃灣安泰工業中心、亞洲脈絡中心、王子工業大廈及萬象工業大廈一帶地盤，早前申請發展成綜合住宅，並放寬地積比率和建築物高度限制，預料提供1330伙，規劃署同樣不反對。

相關字詞﹕瑪利諾神父宿舍 城規會 規劃署 港鐵 小蠔灣車廠

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