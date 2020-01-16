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屏欣苑開放戶3年漲價逾倍 SSD期滿後即沽 未補價408萬轉手

【明報專訊】天水圍居屋屏欣苑有業主於3年額外印花稅SSD期滿後、即沽貨賺錢離場；中原副區域營業董事伍耀祖表示，上述屏欣苑A座低層10室，實用面積383方呎開放式間隔，放盤1周極速於居二市場以408萬元未補價沽出、實呎10,653元；原業主2018年11月以190萬元一手購入（未補價），持貨剛滿3年，帳面獲利218萬元，單位期內升值1.1倍。

市場聚焦元朗站上蓋The YOHO Hub快將開售之際，屯門個別屋苑亦錄破頂價成交；美聯聯席區域經理陸家民指出，屯門聚康山莊2座高層C室，屬實用面積612方呎3房連套間隔，獲區內換樓客以823.5萬元承接，成交價創屋苑同類新高、實呎13,456元。

聚康山莊三房售823萬 同類新高

上述原業主2008年10月以213.8萬元購入，持貨13年，帳面賺609.7萬元或約2.9倍。翻查資料，屋苑對上一宗同類單位高價成交於11月以820萬元易手，即新成交價比舊紀錄推高約3.5萬元。

珀麗灣三房連約960萬沽 業主料微蝕

不過，市場亦錄個別實蝕個案；美聯高級分區營業經理熊建明表示，馬灣珀麗灣3座中層A室，實用面積774方呎3房，新近以988萬元連租約易手、實呎12,765元；原業主2018年6月以960萬元購入，帳面獲利28萬元或約3%。據悉，原業主2020年5月以月租2萬元租出單位，即使估計期內有約38萬元租金收入，但扣除各雜項開支後，原業主料需損手約9萬元離場。

市區方面，鴨脷洲海怡半島新近錄得「97貨」易手個案；美聯高級分區營業經理林潤強表示，海怡半島30座低層H室，屬3房連套間隔，實用面積687方呎、為屋苑靚則王，以1065萬元易手、實呎15,502元；原業主1997年以495萬元購入，持貨24年，帳面獲利570萬元，物業期內升值1.1倍。

相關字詞﹕珀麗灣 聚康山莊 海怡半島 居屋王 屏欣苑 二手成交

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