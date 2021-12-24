長沙灣映築或成明年新盤頭炮 擬下周上載樓書 料明年元旦後開價

明報記者 陳寶恩

預計關鍵日期為2023年6月的映築，樓花期長一年半，最大賣點是與港鐵長沙灣站相距不遠。

7樓以下住宅單位由市建局銷售

負責項目銷售的恒基物業營業（一）部總經理林達民表示，映築獲批預售樓花後，銷售工作已密鑼緊鼓進行中，擬下周上載樓書，有望成為明年新盤市場頭炮。

林達民表示，映有「映照、映襯」之意；築指全新建築美學；項目全盤提供337伙，間隔由2房起步，7樓及以上單位實用面積322至457方呎（7樓以下住宅單位由市建局銷售），3樓為會所。林續稱，映築開價將參考同區近年一手新盤、及二手屋苑價錢。示範單位設於尖沙嘴美麗華廣場。

映築位於青山道233號，同區主要樓盤包括恆大．睿峰、The Campton、家壹等。步行至港鐵長沙灣站僅約5分鐘。

樓花期長一年半 鄰近港鐵長沙灣站

總結今年樓市，林達民指整體樓價上升5%至6%，雖然不同類型物業的升幅參差，但本地用家剛性需求仍然強勁，而今年一手新盤銷情比預期好，相信來年中港兩地通關後，更有利樓市走勢。

事實上，恒地近日亦不乏新盤銷售活動；同系港島半山堅道CAINE HILL，繼上周首輪銷售沽出全部50伙後，昨次輪推出28伙，即日售約26伙、即佔可售單位總數93%。恒基物業營業（二）部總經理韓家輝表示，CAINE HILL昨日售出8伙開放式戶、18伙1房戶，套現約2億元；客源方面，用家佔約六成，投資者佔約四成。

CAINE HILL次輪銷售沽93%單位

韓家輝補充，有見市場反應熱烈，CAINE HILL再加推18伙應市，新銷售安排亦已上載，下周一（12月27日、即聖誕公眾假期最後一天）新一輪發售18伙，包括3伙開放式戶及15伙1房戶。根據價單定價，上述單位由609.4萬至933.6萬元、實呎30,271至32,758元，維持3%直減折扣，折實售價591.1萬至905.5萬餘元，折實實呎29,363至31,775元。18伙價單定價總值逾1.49億元，折實價總值近1.45億元；當中入場單位是16樓G室，實用面積196方呎開放式戶，折實591.1萬元、折實實呎30,159元。

至於「旺角龍牀盤」豉油街雋薈，日前公布以折實均呎2.41萬元推出首批70伙後，市場消息指昨接獲約50張入票。