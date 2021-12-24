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劉思明：騰訊分派京東累科網 金蝶逆巿走強看俏

【明報專訊】恒指昨收報23,193點，升91點，成交額1092億元。恒指今年迄今累跌一成半，MSCI中國更跌逾兩成，臨年結前，基金或有粉飾櫥窗活動，務求以表現較慘淡的基準指數收爐，其中一個市場青睞投資主題碳中和成為力捧對象。市場另一焦點是騰訊（0700）向股東實物分派京東（9618）股份作特別中期息，變相減持，拖累京東跌逾7%，以及令其他科網股受壓。

騰訊昨早公布，合資格股東持有每21股股份可獲發1股京東股份，分派完成騰訊於京東的持股由約17%降至約2.3%。有分析指騰訊派京東股份是響應內地共富理念，又可以減低反壟斷風險。過去市監局確曾批評互聯網平台藉收購取得控制權的行為，導致經營者集中，影響市場競爭造成壟斷。雖然騰訊是京東單一大股東，但雙方業務並沒有存在直接競爭，減持避壟斷風險似乎不是重點。此外，騰訊分派京東只有股東受惠，也難對社會造成共富效應。騰訊當初投資於京東是希望藉着京東加大電商市場參與，維持互聯網全面的佈局，打造互聯網生態系統；京東得到騰訊的支持，經營逐步走上軌道。就如騰訊對於實物分派京東解釋所指，投資處於發展階段的企業是公司其一投資策略，待其可自行集資發展就適時退出，而京東已達至此情况。騰訊分派京東相信是出於評估未來發展及增長空間而選擇離場。

騰訊實際減持京東 流通量增不利股價

以京東每股279.2元計，騰訊分派的股份市值達1277億元。以目前投資者對中資科網的戒心，騰訊欲大手減持京東，恐怕不容易找到接貨的承接，現時以實物分派不失為理想的離場方法。不過，對京東而言，騰訊減持將對其股價造成長期沽壓，一方面可能失去騰訊積極支持，前景又受到投資者質疑，更實際是股份流通量突然大增，並分散到不同股東手上，不利股價表現。

此外，騰訊減持京東後，手持的美團（3690）、快手（1024）、閱文（0772）、嗶哩嗶哩（9626）、同程旅行（0780）、易鑫（2858）、眾安在線（6060）等都受到關注，尤其是美團，截至4月底騰訊持有美團近兩成股權，現時手持股份市值高達2400億元。不過，美團仍處於發展階段，未來仍值得憧憬，相信未屆收割時候。反之，持有不少上市公司股權的阿里巴巴（9988）會否有意減少持股，更值得關注。市場對於科技監管及反壟斷的憂慮有所緩減，但陰霾籠罩，科網股走勢大多疲弱，即使軟件股如SaaS概念的明源雲（0909）、微盟（2013）仍繼續捱沽尋底。在一片慘淡中，金蝶（0268）卻由低位反彈出現短線見底迹象，加上具數字人民幣概念，可以留意。

金蝶具數字人幣概念 可候回調吸納

金蝶今年初組建數字人幣研究團隊發掘發展，與工行（1398）團隊推進通過輕量級接口完成金蝶系統與數字人民幣通道融合。上周金蝶業務系統完成首單使用數字人幣進行的公轉私支付業務，也是工行第一筆使用「數字人民幣+銀企直連」進行公轉私支付費用報銷業務。數字人民幣業務可為企業在收付款領域提高處理效率、節約收付成本。隨着數字人民幣立法、新技術賦能不斷深化和拓展，應用場景也更豐富，金蝶的數字人民幣業務發展前景廣闊。股價方面，金蝶月初跌至21元找到支持回升，本周初升穿24元，形成一浪高一浪走勢，短線有望見底，惟上望50天線約25元料不易一舉突破，可候回調吸納。

劉思明

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