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經濟
2021年12月24日星期五
技術取勝
投資策略
騰訊分派逾千億元京東股份 每持21股股東獲1股 分析料回應內地反壟斷
高盛引述京東：合作關係無重大影響
國務院常務會議：保持人民幣匯率基本穩定
MPF全年虧損1.24% 平均蝕5400元
百心安首日潛水 每手帳蝕575元
阿信屋母企上半年多賺25％
賭牌諮詢反對限派息較多 多數贊成批6賭牌 政府：考慮不同疑慮及建議
鄭慕智卸任前建議 應檢討保險徵費上限
日本城母企半年少賺44% 派中期及特別息
低息環境持續 零售銀行首3季經營溢利跌逾一成
佳民：明年港開至少8門市 主打精品咖啡品牌
澳門酒店聖誕房價遜去年 部分元旦檔期爆滿 業界料預訂率逾八成
博彩從業員：貴賓廳生意「穩定地死亡」
美上月PCE升5.7% 近40年最高 道指早段漲200點 連升3日
TikTok打敗Google 成全球流量最高網站
馬斯克續踩元宇宙：屏幕掛臉令人難受
劉思明：騰訊分派京東累科網 金蝶逆巿走強看俏
方保僑：落實通關要打擊「排隊黨」
植耀輝：揀股思維 從日常生活找靈感
技術取勝：中廣核新能源拾級向上
盧駿匡：長假臨近成交縮 明年初中長線部署最佳時機
網易「元宇宙」辦投資者日
發鈔行下月8日可預約換新鈔
劉思明：垃圾發電股蠢動 光大環境可吼
周顯：發達之道：找到廉價「水源」
譚新強：應考慮把港元改為掛鈎元宇宙
湯文亮：立陶宛是國家級「蕾神」
長沙灣映築或成明年新盤頭炮 擬下周上載樓書 料明年元旦後開價
上源富豪．山峯齊錄逾億洋房成交
屏欣苑開放戶3年漲價逾倍 SSD期滿後即沽 未補價408萬轉手
小蠔灣車廠擬建2萬伙 城規會料開綠燈
萊坊：港島甲級寫字樓 明年租金可升一成
技術取勝：中廣核新能源拾級向上
【明報專訊】中國鋁業中線挑戰5元（圖）
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