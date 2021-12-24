TikTok打敗Google 成全球流量最高網站

Cloudflare的數據顯示，Google去年底仍位居榜首，把排名第7的TikTok遠遠拋離，今年卻被TikTok迎頭趕上。Cloudflare的報告表示，今年是受新冠疫情影響的第二年，社交軟件繼續獲得較高的排名。根據每天的流量統計，TikTok在今年2月17日首次登上榜首，其流量增長趨勢在3月及5月趨於明顯，排榜首的日子逐漸增多。在8月10日以後，TikTok在多數日子穩佔榜首，只有少數日子被Google超越。在10月和11月的多數日子，都是TikTok的流量最高，包括感恩節（11月25日）和黑色星期五（11月26日）。

去年排名第7 今年8月穩佔榜首

不過Cloudflare透露，相關排名數據自去年9月才開始搜集，意味去年的排名僅覆蓋9至12月，而今年的排名才涵蓋全年數據。這些數據搜集自Cloudflare掌握的全球互聯網流量模式，包括軟件的使用情况，以及用戶使用瀏覽器訪問網站的時間。

疫情期間，TikTok使用量增加，多了不同年齡層的人士使用，而此前TikTok主要受青少年歡迎。TikTok早前公布，它在全球有10億月度活躍用戶。外界認為，TikTok的算法（algorithm）推送大量用戶喜歡的短片，是其成功的關鍵之一。由於短視頻產品大行其道，TikTok的競爭對手YouTube及Instagram也相繼推出類似產品。

（綜合報道）

[國際金融]