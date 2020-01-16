經濟

美上月PCE升5.7% 近40年最高 道指早段漲200點 連升3日

【明報專訊】美國通脹壓力持續增加，聯儲局重視的通脹指標──個人消費支出（PCE）物價指數，在11月按年增長5.7%，升幅是1982年中以來最大。剔除價格波動較大的食品及能源價格，美國11月核心PCE按年增長4.7%，是1989年以來最高。通脹加劇之際，美國11月的個人收入按月增長0.4%，較10月的0.5%增幅略為放緩。至於11月的個人支出則按月增長0.6%，遠低於10月的1.4%升幅。消費者開支增長放慢，在新一波疫情加劇之際，增加了經濟放緩的風險。

分析：消費者提早買禮物 助提振10月支出

不過多項研究指出，高傳染性的Omicron新冠變種病毒株導致入院的風險低於Delta（詳見A20），美股三大指數早段連續第3天上漲，道指午夜前升200點，重上36,000點。航空股等押注經濟重開的板塊、銀行股及科技股早段向上。美股將於周五平安夜休市。

部分分析認為，消費者預計貨品供應短缺，因此提早為聖誕購物，這有助提振10月的支出，同時導致11月銷售增長放緩。整體來說，美國就業市場向好，消費者擁有額外的儲蓄，且工資增長較快，讓美國人仍有足夠的預算消費。昨公布的美國首次申領失業救濟人數繼續低位徘徊。在截至12月18日當周，首次申請失業救濟人數為20.5萬，按周持平，符合預期。密歇根大學12月美國消費者信心指數終值為70.6，略勝於預期。

不過部分經濟學家預期，Omicron的高度傳染性仍將暫時拖慢經濟增長。牛津經濟研究院（Oxford Economics）的經濟學家預計，美國明年首季GDP按季折合成年率增長2.5%，低於此前預測的3.4%。

消息：FTC正推動AWS反壟斷調查

彭博社引述知情人士透露，經常批評亞馬遜（美：AMZN）的美國聯邦貿易委員會（FTC）新任主席Lina Khan，正推動向亞馬遜旗下最賺錢的AWS雲計算業務展開反壟斷調查。消息稱，FTC的調查人員過去數月聯繫了一些公司，以搜集與AWS競爭相關的數據，部分公司是最近數周才開始聯繫。FTC關注的重點之一，是亞馬遜是否有動機歧視那些向AWS客戶銷售產品、與AWS存在競爭關係的軟件公司。

AWS上季收入超過160億美元，是亞馬遜最大的利潤來源。不過AWS的服務近期接連發生故障，最新一次事故在周三發生，至少是本月以來第三次。AWS為此曾檢查美東的伺服器連接問題，其後恢復了受影響的數據中心及網絡設備的供電。

（綜合報道）

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