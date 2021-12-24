經濟

低息環境持續 零售銀行首3季經營溢利跌逾一成

【明報專訊】金管局昨日發表季報，雖然期內新冠疫情持續帶來挑戰，不過本港銀行體系在今年第三季仍維持穩定，銀行體系的資本及流動性狀况保持穩健。本季銀行特定分類貸款較上季跌0.05個百分點至0.86%，比率連續3季下降，顯示資產質素進一步改善。

雖然內地地產商債務違約在第三季引起市場關注，不過對本港銀行的內地相關貸款質素沒有明顯影響，截至第三季末，港銀內地相關貸款的特定分類貸款比率為0.77%，按季跌0.07個百分點。此外，同期信用卡貸款拖欠比率及住宅按揭貸款拖欠比率，分別降至0.22%及0.03%。

不過，銀行盈利仍因低息環境持續受壓力。零售銀行整體除稅前經營溢利，在首3季按年減少12.9%，主要原因是首3季淨息差按年收窄0.26厘至0.98厘，導致淨利息收入減少，但部分跌幅被佣金收入增加及貸款減值撥備減少所抵消。

今年第三季銀行貸款總額按季減少2%，主要受到6月底的首次公開招股活動產生的高基數效應影響，今年首9個月則按年增長5%。今年第三季的中國內地相關貸款，按季增加0.7%至4.92萬億港元。存款方面，今年第三季銀行業存款總額按季減少1.2%，其中港元存款減少4.9%，金管局指亦是主要受到 6月底的新股上市帶動的高基數影響。今年首9個月，本港銀行存款總額和港元存款，分別按年增3.4%和2.3%，期內波幅屬正常範圍。

相關字詞﹕資產質素 銀行 金管局

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