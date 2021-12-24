經濟

日本城母企半年少賺44% 派中期及特別息

【明報專訊】零售市况需時復蘇，部分品牌營業額反彈幅度有限。連鎖零售商日本城母企國際家居零售（1373）昨日收市後公布，截至今年10月底止半年，集團純利為9514.1萬元，較去年同期約1.69億元減少43.7%。每股盈利為13.19仙；派中期及特別股息合共每股14.7仙。

國際家居零售昨日股價靠穩，全日收報2.7元，無升跌。集團指，儘管本年度未有新冠疫情補貼和租金減免的收入，但上半財年收入仍達13億元，與去年持平。

零售業務佔整體收入99%

按業務劃分，零售業務繼續為集團主要收入來源，期內收入高見13.06億元，佔總收入達99.3%；批發及發放特許經營權等業務收入更反彈約77.6%，至878.9萬元。

各個市場表現方面，香港仍為國際家居零售主要市場，中期收入為11.62億元，較去年同期11.9億元微跌2.4%；整體佔比達88.4%。另澳門市場期內收入同樣按年微跌4.7%至2272.6萬元；至於新加坡錄1.3億元，按年升逾兩成。

截至10月底止，國際家居零售全球共有385間分店。其中香港市場直接管理的店舖有320間，較去年淨增加3間；新加坡則減少1間門市至49間。另集團特許經營店亦按年減少2間，店舖數目跌至8間。

相關字詞﹕中期業績 國際家居零售 日本城

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