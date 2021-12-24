經濟

賭牌諮詢反對限派息較多 多數贊成批6賭牌 政府：考慮不同疑慮及建議

【明報專訊】早前澳門政府就賭牌修例諮詢個半月，昨日博監局公布諮詢結果，意見普遍認為賭牌數量應定為6個，並明文禁止「轉批給」發副牌，大多認為賭牌年期上限應少於或維持20年，以確保博彩業穩定發展，值得注意的是，撇除大多數中立或無意見人士，博企須獲政府批准才可派息是今次諮詢中，唯一一項表態反對者佔多數議案（見圖）。有分析稱，諮詢建議大致「正路」，認為是原則上「優化、完善發牌制度」，認為博企既獲發賭牌，便須受法律監管。

明報記者 鄭智文

目前澳門博彩業為「三正三副」，共6個賭牌。博監局報告，逾四成意見認為賭牌應確定為6個，意味實際數量上與前無異。報告綜合意見，市場普遍認為應禁止副牌機制，以保障博彩從業員就業，有利行業持續發展，確保政府稅收穩健。有意見認為若增加賭牌數量，會超出澳門承受能力，阻礙產業多元發展，並使博彩業有不良競爭，令政府更難監管。

增發牌將超澳門承受能力

對於賭牌批給期限，逾七成認為不可多於20年。報告顯示，約四成意見認為賭牌應少於20年，佔大多數；其次有三成意見認為應維持20年期限；贊成多於20年的只佔一成。當中有人建議提出期內應審核博企資格；也有意見認為，年期過長會缺乏彈性，博企亦容易有惰性，但大型投資項目回報期長，牌期較長亦可讓澳門對接國家發展規劃，若年期過短，則削弱博企在澳門投資的意欲。

至於今次諮詢最大爭議之一、建議博企須獲政府許可才可派息，不認同的佔約23.5%，高於贊成的15.1%，是今次諮詢建議中，唯一議題出現過半反對意見，倘撇除73名參與者未有明確表態，反對票更超過六成。大部分意見認為，派息屬正常商業決定，限制有違自由市場原則，亦增加博企經營的不確定性。不過，另一條「引入政府代表」的意見，認同者卻逾四成，希望監管利潤流向，反對則佔不足三成，主要擔心官商勾結。

博監局在總結文件中提到，博彩業屬特殊行業，促博企善用利潤在澳門可持續及多元發展上，更符合公共利益，並能確保博企財力足以履行法律與合約內的義務，不會因大肆派息而影響財務狀况。博監表示，政府將考慮業界的疑慮再作決定。

反對者指限派息違自由市場原則

實德環球（0487）副主席馬浩文認為，今次諮詢內容與回應「大路」，旨在將市場上的積極行為規管，尤其澳門博企獲發賭牌，首先便要受法律監管，政府限制利潤分配，可令博企不至過分派息而舉債，認為派息政策應透明。

相關字詞﹕諮詢 賭牌 澳門

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