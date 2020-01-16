百心安首日潛水 每手帳蝕575元

聖諾醫藥商湯昨截止招股 均傳下限定價

彭博社引述知情人士稱，早前遭美國財政部列入黑名單的「獨角獸」商湯，計劃以招股價下限3.85元定價，集資額57.75億元。商湯昨日已截孖展，綜合14家券商數據，其孖展額逾13億元，超購1.2倍，當中富途借出5.76億元，耀才借出2.8億元，招銀借出1.86億元。該股將於下周四（30日）於港交所（0388）掛牌上市。

此外，據路透社旗下IFR報道，同於本月30日掛牌的聖諾醫藥亦被傳擬以下限定價，若以65.9元計，集資約4.97億元。聖諾醫藥昨日截止孖展認購，綜合9家券商數據，孖展額為2.3億元，超購3.25倍，當中華盛借出1.25億元，富途借出8400萬元，盈立借出972萬元。另泉峰控股（2285）日前亦已截孖展，孖展額近7億元，超購1.2倍，當中富途借出2.47億元，耀才借出1.7億元，輝立借出1.3億元。

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