百心安首日潛水 每手帳蝕575元

【明報專訊】「新股寒冬」持續，「B股」百心安（2185）昨首日掛牌，股價延續暗盤「潛水」走勢，低開18.88元，較招股價21.25元挫逾一成，其後跌幅收窄，收市報20.1元，仍挫5.4%，以一手500股計，每手帳面蝕575元。另一「B股」聖諾醫藥（2257）及「捲土重來」的商湯（0020）昨日中午截止招股，兩家均傳將以招股價下限定價，下周三（29日）會公布發售結果。
聖諾醫藥商湯昨截止招股 均傳下限定價
彭博社引述知情人士稱，早前遭美國財政部列入黑名單的「獨角獸」商湯，計劃以招股價下限3.85元定價，集資額57.75億元。商湯昨日已截孖展，綜合14家券商數據，其孖展額逾13億元，超購1.2倍，當中富途借出5.76億元，耀才借出2.8億元，招銀借出1.86億元。該股將於下周四（30日）於港交所（0388）掛牌上市。
此外，據路透社旗下IFR報道，同於本月30日掛牌的聖諾醫藥亦被傳擬以下限定價，若以65.9元計，集資約4.97億元。聖諾醫藥昨日截止孖展認購，綜合9家券商數據，孖展額為2.3億元，超購3.25倍，當中華盛借出1.25億元，富途借出8400萬元，盈立借出972萬元。另泉峰控股（2285）日前亦已截孖展，孖展額近7億元，超購1.2倍，當中富途借出2.47億元，耀才借出1.7億元，輝立借出1.3億元。