國務院常務會議：保持人民幣匯率基本穩定

會議確定跨周期調節措施，推動外貿穩定發展；部署做好《區域全面經濟伙伴關係協定》（RCEP）生效後實施工作。會議提到當前外貿面臨不確定不穩定不平衡因素增多。

推動外貿穩定發展 部署RCEP生效

大新銀行（2356）高級經濟師溫嘉煒表示，遠期結售匯業務對進出口貿易從業者而言，可以是預定一年後以約定的匯率將美元換成人民幣的合約。進出口貿易從業者需要穩定的匯率，相信會議提出此鼓勵措施，是確保從業者不需擔心人民幣升跌令他們承受太大的外匯風險。

他續指，過往上述人民幣衍生工具種類有限，故要人行或中央透過完善衍生工具選擇，令市場對於用人民幣做貿易結算貨幣的信心提高。

人民幣匯價近月漸強，中國外匯交易中心昨公布人民幣兌每美元中間價為6.3651，按日升52個基點（1元等於10000基點）。截至昨晚7時03分，離岸人民幣兌每美元為6.374，由年初至今升值近2%。

分析：明年美加息 人幣匯價未必急轉弱

溫嘉煒認為，人民幣匯價有中國龐大貿易順差、息差優勢所支持，加上市場已反映明年美國或加息兩至三次的預期，相信屆時落實加息亦未必會令人民幣匯價急轉弱，預料明年人民幣匯價區間介乎6.3至6.7。

人行日前公布的12月貸款市場報價利率（LPR），1年期下調0.05厘至3.8厘，為去年4月以來首次下降。中金（3908）發表報告，指鑑於內地財政擴張存在不確定性，人行有必要進一步放鬆貨幣政策及準財政政策（quasi-fiscal policies），中金預料明年首季人行就存款準備金率或利率可能削減不止一次，而信貸收緊、貨幣寬鬆及財政擴張，將會是一段時間內的政策組合。

中金認為，全面降準及減息有必要，可以降低實體經濟的融資成本，從而穩定信用貸款和經濟增長，相信下調LPR之後，銀行的息差將恢復至一個低水平。