高盛引述京東：合作關係無重大影響

報告引述京東管理層強調，集團已發展成不依賴外部流量支持的供應鏈驅動在線零售商，目前京東在微信一級和二級入口點，僅佔京東整體流量的一小部分。京東昨於公告中表示，京東和騰訊將「繼續保持互惠共贏的商業合作關係」，包括現有的戰略合作協議。對於劉熾平的離任，京東回應指，目前有4名獨立董事，足夠滿足上市條例，故未有急切計劃尋找後補人選。

高盛維持京東「買入」評級 目標價447元

對於第四季度業績預期，京東管理層認為，由於第四季節日較多，消費者傳統上購買誘因較強，加上在宏觀條件疲弱下，促銷期間購買力更加集中，因此預計供應鏈受壓情况將持續到明年上半年。管理層又透露，內地新冠肺炎變種病毒爆發，加上旅行限制、供應鏈中斷、令集團業務持續受壓，但仍相信第四季表現有望跑贏同業，預期京東零售增速將略低於集團整體水平、保持穩定的零售利潤率，以及京東物流將較去年的虧損有所改善。高盛維持京東「買入」評級，目標價為447元。