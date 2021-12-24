經濟

騰訊分派逾千億元京東股份 每持21股股東獲1股 分析料回應內地反壟斷

【明報專訊】騰訊（0700）首次派發特別中期息內容昨晨「揭盅」，集團宣布，以合資格股東每持有21股股份獲發1股京東（9618）為基準，實物分派所持約4.57億股京東股份，若以京東前日（22日）的收市價279.2元計算，該批股份總市值約1277億元。分派完成後，騰訊在京東持股比例將由16.9％大減至2.3％。市場對今次騰訊京東突然「分手」看法不一，有指騰訊此舉是回饋股東，但亦有分析認為，騰訊是為了順應內地反壟斷潮流，避免遭監管機構盯上。

明報記者 陳麗歡

受惠派息消息，騰訊股價昨日升逾4.2%，至於京東受累「沽壓可能增加」，全日跌7%；至於其他獲騰訊持股的科企亦普遍受壓，美團（3690）跌1.6%，嗶哩嗶哩（9626）跌6.5％，快手（1024）則跌3.6％（見圖）。

以今次實物分派比例，以及昨日收市價259.6元計算，折合每股騰訊相當於獲派價值12.4元的京東股份，金額遠高於過去三年每股末期息1.6元、1.2元及1元。以今次分派比例，騰訊股東至少須持有1050股，才可獲得完整一手50股的京東；若騰訊股東未能獲取完整1股京東部分，將以派股當日收市價為準，以現金派發。股份按連權基準買賣的最後日期為明年1月19日，寄發股票及中央結算系統交收手續日為明年3月25日。

劉熾平即日辭任京東董事

騰訊於公告表示，「實物分派」符合公司及股東利益，投資處於發展階段的公司是騰訊投資策略之一，並於投資公司可為其未來計劃自行籌集資金的適當時候退出投資。騰訊又表示相信京東現已達致此情况，認為是轉讓騰訊持有京東大部分權益的適當時間。

騰訊稱，鑑於減少於京東集團的投資，騰訊執行董事兼總裁劉熾平已提請辭任京東董事，昨日起生效。

投行傑富瑞認為，騰訊以綜合方式回饋股東，股息支付可以是現金或實物形式，後者來自其投資組合，以京東在過去幾年表現出穩健的執行力，自2014年以來基本面持續改善，尤其是GMV、收入、盈利能力和現金流的健康增長。傑富瑞認為，派息後騰訊將不再對京東金融進行股權提取。

彭博：中央樂見騰訊主動撤出京東

不過，彭博社昨日發表分析文章，認為今次騰訊意外撤出京東，適值內地科網公司受到反壟斷規管，估計此舉或可贏得中國政府的好感。文章指出，近年不少科企透過投資擴張業務版圖，製造「封閉的生態系統」，排斥非系統內的企業，這種商業模式近期遭中央嚴厲打擊，因此相信監管機構會樂見今次騰訊主動放棄京東股權。

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