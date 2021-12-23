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2021年12月23日星期四
劉思明 數據尋寶
投資策略
「旺角龍牀盤」雋薈首推折實2.4萬 高同區新盤一成 開放戶338萬入場
YOHO Hub周日首輪賣325伙
柏傲莊I兩買家轉用建築期付款
映灣園兩房718萬沽 兩個月賣平2%
恒地土瓜灣獲批建27層商住樓 樓面38萬呎
灣仔舊樓一籃子放售 叫價7.4億
強積金擬明年中放寬投資中國國債 可買3政策性銀行未評級債 基金最多投資三成資金
許正宇：豁免內地其他政府機構債持開放態度
Nike內地銷售跌 國產體育品牌領升港股
建行亞洲向恒基批出HONIA計價貸款
新力預告明年1月到期2.5億美元債違約
內媒：工信部暫停與阿里雲合作半年
商湯今截飛 孖展輕微超購約一倍
利豐281億出售利豐物流 去年獲馮氏伙中資72億私有化 作價或嚴重低估
押豪宅助周焯華還債 Mandy Lieu遭入稟收樓
稱營運受限 國泰下月擬削航班
中國有條件批准海力士購英特爾NAND業務
銀保監：農村行監管主任「雙開」
逾萬元P2P轉帳 明年底前強制核對收款人名稱
中國稀土6巨頭 3家合併成超級企業
美轉向東南亞印度企業招手 美交易所冀開拓新來源 抵消中資IPO停頓影響
立訊崑山建組裝廠 料年產1500萬部iPhone
Tesla馬斯克：已賣「足夠多的股票」
張兆聰：內需股偏強 中國食品可吼
技術取勝：新秀麗反彈料15元有阻力
譚仔三哥明年攻日 吉祥寺店員時薪75起
保誠納同性伴侶為人壽保險受益人
劉思明：家品股朝雲大落後 小注博反彈
周顯：中國在行「緩稱王」策略
湯文亮：橡皮圖章好過擦紙膠
KOL蔣一洪：大馬樓市似20年前上海
本港做「二房東」 「租上租」賺現金流
劉思明：家品股朝雲大落後 小注博反彈
【明報專訊】港股在科技股領漲下反彈，惟回吐壓力不輕。相比下，旅遊消閒消費股表現更佳，當中家居用品股較為穩健。
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