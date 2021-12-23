Tesla馬斯克：已賣「足夠多的股票」

自大手沽貨 股價跌25%

馬斯克在11月6日於Twitter （美：TWTR）發起民調，詢問網民是否同意他沽出手上的一成特斯拉持股，獲近58%參與民調的網民支持。馬斯克周二接受諷刺網站The Babylon Bee的訪問時稱：「我已賣出足夠多的股票，加上行使期權，將能達到10%左右。」自他發起民調，並大手沽貨以來，特斯拉股價下滑約25%。

當馬斯克被問及是否因為民調結果而沽貨時，他說「無論如何」他也要行使明年到期的股票期權。他補充，已賣出額外「增發股票」（incremental stock），以便接近沽貨10%的目標。不過他沽出的1350萬股當中，有806萬股是用來繳付行使期權相關的稅款。馬斯克周日在Twitter聲稱，他今年要繳付超過110億美元（約858億港元）的稅款，將成為史上納稅最多的美國人。

抨擊加州「過度徵稅」

馬斯克周二在訪問中抨擊加州「過度徵稅」（overtaxation）。他說，加州曾是充滿機遇的地方，現在卻監管過度、訴訟過多、徵稅過多，在加州做事愈來愈困難。馬斯克本人的住址，以及特斯拉的總部，已由加州遷往得州，後者並不徵收個人入息稅或資本利得稅。

（綜合報道）

[國際金融]