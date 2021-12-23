立訊崑山建組裝廠 料年產1500萬部iPhone

iPhone年出貨2億部 六成鴻海組裝

立訊目前在崑山已有一個iPhone組裝廠，該廠於去年夏季從緯創（台：3231）購入。根據《日經》接觸到的文件，立訊除了在崑山建設新廠，還將把附近原本屬於iPad組裝商仁寶（台：2324） 的工廠租下並改造。立訊建設新廠、租賃及改造廠房的投資額，合計達到110億元人民幣（約135億港元）。

《日經》的消息稱，新廠房已在10月底動工，立訊要求明年4月完成首階段工程。一名蘋果（美：AAPL）供應商主管在視察立訊的地盤後表示，新廠的規模及潛在產能令人驚訝，「立訊對鴻海及和碩造成威脅的一天，可能提早到來」。另一蘋果供應商主管稱，立訊雖是第一年正式生產新款iPhone，但生產良率提升速度比預期快。

根據官方文件，立訊的新廠房最終將有39條生產線，可望創造超過1000億元人民幣的銷售。《日經》指出，這項目的龐大規模，除了反映立訊精密的雄心，也反映蘋果對中國供應商的依賴，長遠可能重塑全球科技供應鏈。立訊近年替蘋果代工的產品，還包括AirPods及Apple Watch等。

（綜合報道）

[國際金融]