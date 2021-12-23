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立訊崑山建組裝廠 料年產1500萬部iPhone

【明報專訊】《日經亞洲》報道，總部位於深圳的蘋果供應商立訊精密（深：002475）於江蘇省崑山市興建工業園區，預計其新的大型組裝廠最快於明年投產，令立訊的iPhone年產量可望增長1倍，由今年約650萬部，增至1200萬至1500萬部，挑戰台灣競爭對手——富士康母企鴻海集團（台：2317）及和碩（台：4938）的壟斷地位。iPhone一年出貨量約2億部，其中六成由鴻海組裝，三成由和碩組裝。

iPhone年出貨2億部 六成鴻海組裝

立訊目前在崑山已有一個iPhone組裝廠，該廠於去年夏季從緯創（台：3231）購入。根據《日經》接觸到的文件，立訊除了在崑山建設新廠，還將把附近原本屬於iPad組裝商仁寶（台：2324） 的工廠租下並改造。立訊建設新廠、租賃及改造廠房的投資額，合計達到110億元人民幣（約135億港元）。

《日經》的消息稱，新廠房已在10月底動工，立訊要求明年4月完成首階段工程。一名蘋果（美：AAPL）供應商主管在視察立訊的地盤後表示，新廠的規模及潛在產能令人驚訝，「立訊對鴻海及和碩造成威脅的一天，可能提早到來」。另一蘋果供應商主管稱，立訊雖是第一年正式生產新款iPhone，但生產良率提升速度比預期快。

根據官方文件，立訊的新廠房最終將有39條生產線，可望創造超過1000億元人民幣的銷售。《日經》指出，這項目的龐大規模，除了反映立訊精密的雄心，也反映蘋果對中國供應商的依賴，長遠可能重塑全球科技供應鏈。立訊近年替蘋果代工的產品，還包括AirPods及Apple Watch等。

（綜合報道）

[國際金融]

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